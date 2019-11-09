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Dumlupınar'a hemzemin geçitler yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ile beraberindeki heyet Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.

09.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:13Dumlupınar'a hemzemin geçitler yapılacak
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ile beraberindeki heyet Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ında bulunduğu görüşmede ilçede bulunan hemzemin geçitlerde konforu arttırmak ve ihtiyaç duyulan bölgelerde vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği hemzemin geçitlerinin yapılması konularında istişareler yapıldı.

Kaymakam Abbasoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek nezaketlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Türkiye, Yaşam

Kaynak: İHA

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