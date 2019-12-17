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Dumlupınar'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

Kütahya'nın Dulupınar ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

17.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:43Dumlupınar'da bağımlılıkla mücadele toplantısı
'nın Dulupınar ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu Başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve kurum amirleri katıldı.

Toplantıda çocuk ve gençlerin uyuşturucu ile tanışmasını önlemek amacıyla ailelerin çocuklarını okul ve okul dışı yaşamlarını gözetim altında tutmaları ve uyuşturucu tehdidi konusunda bilinçlendirilmesi, okullarda rehber öğretmenler tarafından uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları konularında eğitimler verilmesi, bağımlılıkla mücadelenin ilgili kurumlar tarafından sorumlulukların yerine getirilmesi hakkında kararlar alındı. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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