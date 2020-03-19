Dumlupınar'da esnafların iş yerleri dezenfekte ediliyor
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında esnafların işyerlerinin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi.
19.03.2020 07:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 07:46
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında esnafların işyerlerinin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi.
Dumlupınar Belediye Başkanı, Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak Korona virüs ile mücadele kapsamında esnaflarımızın iş yerlerinin dezenfekte çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Esnafımız virüse karşı duyarlıdır. Çalışmalarımız ilçemizin her alanında olduğu gibi halkımızın temel ihtiyaçlarını karşıladığı esnaflarımızın iş yerlerinde de devam etmektedir" diye konuştu. - KÜTAHYA
Dumlupınar Belediye Başkanı, Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak Korona virüs ile mücadele kapsamında esnaflarımızın iş yerlerinin dezenfekte çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Esnafımız virüse karşı duyarlıdır. Çalışmalarımız ilçemizin her alanında olduğu gibi halkımızın temel ihtiyaçlarını karşıladığı esnaflarımızın iş yerlerinde de devam etmektedir" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam