Dumlupınar'da Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Başladı

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın 'Yaşlılara evde bakım hizmeti verilmesi projesini' hayata geçirdiği bildirildi.Projenin İlçe Merkezi ve Köylerde ikamet eden 3294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan, bunun yanı sıra, yaşlı, engelli ve hasta olup bakacak kimsesi olmayan, bakıma muhtaç 40 hanenin bakım ve temizlik hizmetinin evde görülmesini kapsadığını belirten Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, "Yaşam döngüsünün son evresi olan yaşlılık süresinde yaşlı, engelli, bakıma muhtaç, kimsesi olmayan yaşlı vatandaşların kendi bulundukları sosyal çevreden ayrılmadan evlerinde temizlik hizmetlerinde ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Amacımız, İlçemize bağlı köylerde ve mahallelerde yaşayan, evde bakım hizmetini yerine getiremeyen vatandaşları kötü yaşam koşullarından kurtarmak daha sıhhi ortamlar sağlayabilmektir " ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA