Dumlupınar'da Halk Toplantısı

Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesinde yapılan halk toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.
Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Niyazi Tezcan'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantı, Dumlupınar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Toplantıya siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda Dumlupınar'ın mevcut durumu ve sorunları, vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyen Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, sorunların çözümü konusunda gerekli çalışmaların kısa zamanda başlayacağını dile getirdiler. Ayrıca Dumlupınar'ın kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi için gerekli adımların birlik ve beraberlik çerçevesinde atılacağını söylendi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Kütahya,Dumlupınar
10 Kasım 2018 Cumartesi 10:37