Dumlupınar'da işyerlerinin tamamı ve marketler dezenfekte edildi
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye tarafından Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında işyerlerinin tamamı ve marketler dezenfekte edildi.
14.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:32
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı yüylük köyümüzde karantina devam etmektedir. Biz belediye olarak ilçemizdeki tüm esnaflarımızın işyerlerini Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi belli aralıklarla tekrarlayacağız. İlçe halkımızın huzuru ve güveni için evde kalmaları ricamızdır. İnşallah kısa zamanda bu salgından ülkemiz en az zararla kurtulacaktır" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler: Şemsettin Akağaç, Koronavirüs, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam