Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dumlupınar'da Korana virüs Covid-19 tedbirleri değerlendirme toplantısı

Kütahya'nın Dumlupıanr ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

10.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:38
Dumlupınar'da Korana virüs Covid-19 tedbirleri değerlendirme toplantısı
Kütahya 'nın Dumlupıanr ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de ölümlere neden olan Korona virüs Cvid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Kaymakam Vekili Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Emniyet Amiri Asil Kırcın ve Jandarma Komutanı Mustafa Çelik'in katılımıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Yapılan toplantıda, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin yapılan ve planlanan çalışmalar değerlendirildiği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Çelik, Türkiye, Kütahya, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Haberler ›› Yaşam ››Dumlupınar'da Korana virüs Covid-19 tedbirleri değerlendirme toplantısı - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

11:18: Yüzey temizliğinde kumlama tekniğinin yerini lazer teknolojisi alacak - Haberler 11:15: - Mustafakemalpaşa'nın ilk korona virüs hastası taburcu oldu - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler 11:12: Onikişubat Belediyesi'nden yaşlılara doğum günü sürprizi - Haberler 11:10: Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatı sanal ortama aktardı - Haberler 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek 10:03: Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı - Haberler 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı