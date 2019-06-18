Dumlupınar'da köy yolları yapım çalışmaları

Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesinde Kütahya İl Özel İdaresi 2019 yatırım programına alınan Büyükaslıhanlar, Ağaçköy yolu arası sıcak asfalt kaplanmasına yönelik çalışmalara başlandığı bildirildi.
Şehitliklerin bulunduğu Büyükaslıhanlar, Ağaçköy arasındaki yolda sıcak asfalt öncesi temel altyapı çalışmaları, İlçe Kaymakamlığı Özel İdaresi ve Kütahya il Özel İdaresi tarafından başlatıldı.
Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, "Yol çalışmaları kapsamında köprülerin genişletilmesi ve gerekli yerlerde alt yapının yenilenerek iyileştirilmesini planlıyoruz. Bugün çalışmaları yerinde inceleyip il özel idare ekipleriyle istişarelerde bulunduk. Hedefimiz kısa sürede bu çalışmaları bitirip köy yollarımızı hizmete sunmak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA