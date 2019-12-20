Haberler » Yaşam » Dumlupınar'da köy yollarını genişletme çalışmaları - Haberler

Dumlupınar'da köy yollarını genişletme çalışmaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kızılcaköy ve Selkisaray arası grup köy yolunda, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol genişletme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

20.12.2019 08:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:44 Dumlupınar'da köy yollarını genişletme çalışmaları
'nın ilçesinde Kızılcaköy ve Selkisaray arası grup köy yolunda, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol genişletme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu çalışmaları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere alanı ziyaret etti.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, " Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmeleri için köy yollarımızda başlatılan altyapı, genişletme, bakım ve onarım işleri titizlikle devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

08:45   23 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi - Haberler
08:39   Dumlupınar'da köy yollarını genişletme çalışmaları - Haberler
08:38   Anaokulu öğrencilerine giysi yardımı - Haberler
08:38   Polis uykuda yakaladı, onlarca suçlu gözaltına alındı - Haberler
08:35   Traktör pulluğuna tarih takıldı - Haberler
08:15   Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i polis 6 yaralı - Haberler
08:09   Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin gözaltına alındı - Haberler
07:48   İzmir'de polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu - Haberler
07:20   Polonya'da mahsur kalan TIR şoförü için meslektaşları internette yardım kampanyası başlattı - Haberler
04:11   Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı - Haberler
20.12.2019 08:53:38