Haberler» Yaşam» Haber

Dumlupınar'da şehitlere vefa

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yer alan Dumlupınar Şehitliği, anıtlar ve Dumlupınar Müzesi'ni ziyaret edecek konuklar için tasarlanan mesafe ve yön bilgisinin yer aldığı levhalar tamamlandı.

08.08.2019 09:01 Dumlupınar'da şehitlere vefa
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yer alan Dumlupınar Şehitliği, anıtlar ve Dumlupınar Müzesi'ni ziyaret edecek konuklar için tasarlanan mesafe ve yön bilgisinin yer aldığı levhalar tamamlandı.

Kurtuluş Savaşı'nın en kanlı çatışmalarının yaşandığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Dumlupınar'da şehitlere vefa borcu ödeniyor. Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ın talimat ve destekleriyle hayata geçirilen "Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri" kapsamında şehitler diyarı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Dumlupınar Kaymakamlığı ile Altıntaş Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Dumlupınar Şehitliği, Atatürk Evi, Dumlupınar Müzesi, Kurtuluş Anıtı ve Şehit Baba - Oğul Anıtı'na giden yollara yön ve bilgilendirme levhaları monte edildi. Afyon-İzmir, Afyon-Kütahya, Kütahya-Uşak yollarında belli noktalara "Kurtuluşun Topraklarına Hoş Geldiniz", "Dumlupınar'dasın Bayrağın Düşmediği Yerdesin!", "Şehit Dedeleriniz Sizi Bekliyor" yazılı levhalar konuldu. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Türkiye, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
09:31   3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor
09:03   Dumlupınar'da Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor
09:01   Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışmaları
09:01   Dumlupınar'da şehitlere vefa
18:46   Karaköprü Kurban Bayramı'na Hazırlanıyor
18:20   AK Parti'den Bilecik'e gelecek üniversite öğrencilere destek
18:18   Yaralı kızıl şahine jandarma ekipleri sahip çıktı