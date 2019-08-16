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Dumlupınar'da şehitliklerde çalışmalar aralıksız sürüyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi şehitliklerde düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

16.08.2019 11:50 Dumlupınar'da şehitliklerde çalışmalar aralıksız sürüyor
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi şehitliklerde düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile birlikte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin künyelerinin yazılacağı mermer bloklar Kütahya İl Özel İdaresi, Dumlupınar Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığımız iş birliği ve koordinesi ile şehitliklerimize getirilerek montajı tamamlandı. Ayrıca Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Büyükaslıhanlar Köyü Üç Tepeler Şehitliği'nde çevre düzenlemesi ve otopark yapımı için ön hazırlık çalışmalarının bitirilmesi ile beraber kilitli parke döşeme çalışmalarına başlanıldı" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Zafer Haftası, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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