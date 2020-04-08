Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dumlupınar'da sokak hayvanları unutulmadı

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs Covid-19 sürecinde sokak hayvanları için ek genelge yayınlamasının ardından bugün Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı.

08.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:13
Dumlupınar'da sokak hayvanları unutulmadı
İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs Covid-19 sürecinde sokak hayvanları için ek genelge yayınlamasının ardından bugün Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı.

Dumlupınar Belediye Başkaı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler arasında olan sokak hayvanlarımızın yaşam alanlarına mama, yem, yiyecek ve su bırakarak aç kalmamaları için yardımda bulunduk. Bu salgın sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilemektedir. Belediye olarak sokak hayavalarımıza düzenli olarak mama, yiyecek ve su bırakmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Dumlupınar, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Dumlupınar'da sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum Haberler
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul’un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
3 arkadaşını ’Eşimle ilişkiye girdiler’ diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haberler
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık ’yüksek ateş’ değil Haberler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Albayrak’tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Haberler
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız

Son Dakika Yaşam Haberleri

10:45: Bursa'da iş hanında korkutan yangın - Haberler 10:44: Bazı Avrupa ülkelerine kargo uçağı ile yardım malzemesi gönderilecek - Haberler 10:43: (Özel) Hırsızlar korona virüs ile mücadele eden doktorun motosikletini çaldı - Haberler 10:43: İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik hain terör... - Haberler 10:40: PTT kuyruğundan kurtaran sosyal yardımlar vatandaşın kapısına gidiyor - Haberler 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil 09:32: Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız - Haberler 09:26: Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler 09:19: 20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam - Haberler 08:35: Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar - Haberler