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Dumlupınar'da su baskınlarına karşı menfez çalışması

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde tarım arazilerinin en yoğun olduğu Ulualan mevkiinde, aşırı yağışlarda arazide ekili mahsullerin zarar görmemesi için menfez çalışmaları yapıldığı bildirildi.

14.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:54Dumlupınar'da su baskınlarına karşı menfez çalışması
'nın ilçesinde tarım arazilerinin en yoğun olduğu Ulualan mevkiinde, aşırı yağışlarda arazide ekili mahsullerin zarar görmemesi için menfez çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Ulualan mevkisi yol genişletme ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, aşırı yağışlarda arazi sularının yolun altından büzlerle güvenli bir şekilde geçirilmesi için menfez çalışmalarını başlattık. Kütahya İl Özel İdaresi'nin katkıları, Dumlupınar Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Dumlupınar Belediye Başkanlığı işbirliği ve koordinasyonu ile başlatılan çalışmaları Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk ile beraber yerinde inceledik. Amacımız bölgemizde yaşanacak olası aşırı yağışlarda, çiftçilerimizin ekili arazilerinin zarar görmeden yağmur sularının güvenli şekilde tahliye edilmesi " diye konuştu. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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