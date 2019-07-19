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Dumlupınar'da tarım arazilerine giden yollar yapılıyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde aşırı yağış ve doğal nedenlerle bozulan tarım arazisi yollarının hasat dönemi dolayısıyla yapımının başladığı bildirildi.

19.07.2019 11:02 Dumlupınar
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde aşırı yağış ve doğal nedenlerle bozulan tarım arazisi yollarının hasat dönemi dolayısıyla yapımının başladığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Hasat mevsiminde, çiftçilerimizin ürünlerini toplamak maksadı ile kullandıkları yolların, doğal nedenler ile aşınıp yıpranması ve tarım hasadı dönemi olması sebebiyle, üreticilerimizin hasat yaptıkları tarlalarına daha güvenli ve daha konforlu ulaşabilmesi için, ağırlıklı olarak kullanılan tarım arazi yollarını açma çalışmaları, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından başlatıldı. Çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda ilçe merkezi ve köylerimizde sorunlu olan yollarımız hızlı bir şekilde yapılıyor. Hasat dönemi başlangıcı olan bu günlerde yol çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

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