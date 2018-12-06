Dumlupınar'da Tarımda Kooperatifleşmek İçin İlk Adım Atıldı

Dumlupınar
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ilk toplantısı geniş katılımla Kaymakamlık
Toplantı Salonun'da gerçekleştirildi.
Toplantıya Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Kütahya
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Altıntaş
, Kooperatif kurucu üyeleri ve çiftçiler katıldı. Avrupa Birliği
ve diğer gelişmiş ülkelerin, gelişmişliklerini tarıma bağladıklarını ifade eden Kaymakam Abbasoğlu, "Ülkemizde de var olan tarım çalışmalarının kooperatifleşmemesi, verimli bir tarımın ortaya çıkamamasının sebeplerinin başında geliyor. Bundan hareketle, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Dumlupınar halkının koordineli olarak yürüttükleri, tarımda kalkınma hamlesi, meyvelerini vermeye başladı" dedi.
Çiftçilerin daha bilinçli hareket etmeleri için kooperatifin kurulmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Kaymakam Abbasoğlu, "Kooperatifin kurulmasındaki ana gayemiz, tarım ve hayvancılıktaki geri kalmışlığın bir nebze giderilmesinin yanında, hükümetimiz tarafından tarım ve hayvancılığa verilen önem ile bu önemin vatandaşlarımız adına menfaatlendirip, prim
, destek, teşvik ve diğer tarımsal girdilerin sağlanması, çiftçinin tüm ürünlerini, aracı kullanmadan pazarlayabilmektir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın Tarımsal Kalkınma Kooperatifine zaman geçirmeden üye olmaları kendi menfaatleri gereğidir" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Avrupa Birliği,Kaymakamlık,Dumlupınar
06 Aralık 2018 Perşembe 10:45