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Dumlupınar'da yerleri belli olmayan şehitler tespit ediliyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Etik Sorumlusu Dr. Selim Erdoğan'ın da katıldığı Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında incelemeler yapıldı.

03.08.2019 10:26 Dumlupınar'da yerleri belli olmayan şehitler tespit ediliyor
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Etik Sorumlusu Dr. Selim Erdoğan'ın da katıldığı Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında incelemeler yapıldı.

Yapılan bu ziyarette Dr. Selim Erdoğan, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile beraber Dumlupınar Şehitliği, Ağaçköy Şehitliklerinde ve Kurtuluş Savaşında iki taraf arasında en şiddetli muharebenin yaşandığı, Kanlı Köprü diye bilinen bölgede incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç' yaptığı açıklamada, " Kanlı Köprü olarak bilinen bölge ilgili çalışmalar ve arazide var olan fakat yerleri belli olmayan şehitlerimizin tespiti hakkında istişareler yaptık. Bu şehitliklerimizi eldeki verilerle tespit edip gün yüzüne çıkartacağız" ifadelerini kulandı. - KÜTAHYA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Selim Erdoğan, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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