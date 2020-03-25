Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››Dumlupınar halı saha projesinde imzalar atıldı - Haberler

Dumlupınar halı saha projesinde imzalar atıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, halı saha projesi yapımı için ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

25.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:59
Dumlupınar halı saha projesinde imzalar atıldı
Kütahya 'nın Dumlupınar ilçesinde, halı saha projesi yapımı için ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Kapalı Halı Saha projesi kapsamında yapılan ihaleyi kazanan Konya Acaroğlu Çelik Konstrüksiyon İnşaat Makine Sanayii ve Ticaret Limitet Şirketi Sorumlusu Kazım Gümüş ile sözleşmemizi hayırlısıyla imzaladık. 1 Nisan itibariyle inşaatı başlayacak olup Dumlupınar ilçemize hayırlı olması diliyorum. Gençlerimiz için oldukça güzel bir sosyal faaliyet alannının ilçemize kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Konya, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

13:05: İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı - Haberler 13:05: Koronavirüs salgınının çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde tecrit uygulamaları kısmen kaldırılıyor - Haberler 13:04: Suriyeli doktorlardan korona virüs taraması - Haberler 13:02: Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı - Haberler 13:02: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haberler 12:43: Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor - Haberler 12:14: Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil - Haberler 11:57: Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim - Haberler 11:51: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi - Haberler 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın