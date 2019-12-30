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Dumlupınar heyetinden 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa ve beraberindeki heyet, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

30.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:49 Dumlupınar heyetinden 'Hayırlı olsun' ziyareti
'nın Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa ve beraberindeki heyet, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin 'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamda, "AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'un görevi Kütahtamıza, ilçelerimize hayırlı olsun. Bugün kendilerini Dumlupınar heyeti olarak ziyaret ettik. Sayın başkanımızla bu kutlu davada, hem ülkemiz hemde memleketimiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ceyhun, "Dumlupınar Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız ve Dumlupınar teşkilatımız hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Ceyhun, Politika

Kaynak: İHA

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