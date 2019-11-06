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"Dumlupınar'ı tarihi ve kültürel açıdan marka yapmayı hedefliyoruz"

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Arif Güler'i ziyaret etti.

06.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:56
Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Arif Güler'i ziyaret etti.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Ziyarette, önümüzdeki dönemde İlçe Kaymakamlığımızın yürütmüş olduğu Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında, Dumlupınar Meydan Muharebesi başta olmak üzere bütün değerlerini gün yüzüne çıkaracak, bunlara sahip çıkacak ve Dumlupınar'ı tarihi ve kültürel açıdan marka yapmayı hedefleyen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Tanıtım faaliyetlerindeki çalışmalarından dolayı Arif Güler'e teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu tarafından, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Arif Güler'e Başkomutan 'Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri' kapsamında şehitliklerinin etkin tanıtılma projesinde yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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