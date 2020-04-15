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Dumlupınar ilçe pazarı kapatıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, ilçeye bağlı Yüylük köyünde Korona virüs Cocid-19 vakalarından dolayı uygulanan karantina nedeniyle, her hafta perşembe günleri açılan ilçe pazarının ikinci bir karar alınana kadar tamamen kapatıldığı bildirildi.

15.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:21
Dumlupınar ilçe pazarı kapatıldı
Kütahya 'nın Dumlupınar ilçesinde, ilçeye bağlı Yüylük köyünde Korona virüs Cocid-19 vakalarından dolayı uygulanan karantina nedeniyle, her hafta perşembe günleri açılan ilçe pazarının ikinci bir karar alınana kadar tamamen kapatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Korona virüs Covid-19 salgını ve ilçemize bağlı Yüylük köyümüzün karantina altına alınmasından dolayı, ilçemiz Hıfzısıhha Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda, Perşembe günü kurulan ilçe pazarımız ikinci bir karara kadar kapatılmıştır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam
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