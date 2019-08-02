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Dumlupınar'ın çehresi değişiyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Şehitlik çevre düzenleme ve tanıtım çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

02.08.2019 10:53 Dumlupınar'ın çehresi değişiyor
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Şehitlik çevre düzenleme ve tanıtım çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Afyon- İzmir, Afyon-Kütahya, Kütahya- Uşak karayolları üzerine yerleştirilecek olan 84 metre ebatında ki büyük tabelaların montaj çalışmalarını başlattık. Ayrıca şehitlikte çevre düzenlemesi kapsamında alan genişletme ve bu alana yapılacak olan kilitli parke taşı çalışmalarını başlatıyoruz. Dumlupınar Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Dumlupınar tarihinde görülmemiş şekilde her alanda tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Şehitliğimizin simgesi heykelin olduğu bölgedeki bakım onarım çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz Dumlupınar'ın çehresini değiştirmek ve ülkemizin tarihinde en büyük zaferi üstlenmiş ilçemizin adını tüm dünyaya tanıtmak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, İzmir, Uşak, Yaşam

Kaynak: İHA

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