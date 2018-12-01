Dumlupınar'ın Tanıtımı İçin Program Düzenlendi

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:25



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:25

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol üyeleri, kurum personelleri, köy ve mahalle muhtarları ilçeyi tanıma, tanıtma ve bilinmeyen tarihini gün yüzüne çıkarması için düzenlenen etkinlikte bir araya geldiler.Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın çevresinde köylüsüyle, kentlisiyle, kadınıyla, erkeğiyle, doğulusuyla ve batısılısıyla amansız bir ölüm kalım savaşına girdiği ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Dumlupınar ve Köyleri'nde yaşanan tarihi olayları, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Personeli Recep Canik yaptığı detaylı anlatım ile bir kez daha hatırlattı.Dumlupınar Kaymakamlığı, Dumlupınar Belediyesi ve Afyonkarahisar Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen program, savaş döneminden kalma silah, doküman, fotoğraf sergileri'nin bulunduğu Dumlupınar Müzesi ziyareti ile başladı.Sırası ile Başkomutan Meydan Muharebesinde, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın ordularına;"Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, İleri" sözüne istinaden yapılan İlk Hedef Anıtı ziyareti ve Kurtuluş Savaşımız sırasında Başkumandan Gazi Mustafa Kemal'in kaldığı Atatürk Evi ziyareti ile devam etti.İlçe Merkezindeki tarihi yerlerin ziyaretinden sonra heyet; Kurtuluş Savaşında şehit düşen 137 bin Mehmetçik anısına, 1992 yılında Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılan ve Üç Komutan Anıtı, Milisler Anıtı, 500 kişilik Şehit Mezarları ve Kitabeleri, Şehit Baba-Oğul Anıtı, Mehmetçik Anıtından oluşan Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.Düzenlenen program Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun, tüm katılımcılara teşekkür etmesi ve toplu fotoğraf çekiminden sonra sona erdi.(YD-EFE) - KÜTAHYA