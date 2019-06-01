Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu: Devletimiz köylerimizde alt yapı çalışmalarına önem vermektedir

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ilçe protokolü Kızılcaköy mezar yolu bakım, genişletme ve köyde devam eden alt yapı çalışmalarını ve Kızılcaköy barajında incelemelerde bulundu.Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve Kurum amirleri çalışmaları yerinde inceleyerek gerekli bilgileri yetkililerden aldılar.Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ilçemize bağlı Kızılcaköy mezar yolu bakım, genişletme ve köyde devam eden alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Artık ilçelerimizin alt yapısını bitirme noktasına gelen devletimiz köylerimizde de alt yapı çalışmalarına büyük önem vermektedir. Köy mezarlıklarımızın yolları da bayram öncesi ziyaret için genişletilmekte ve temizlenmektedir. Ayrıca önemli bir yatırım olan Kızılcaköy barajımızdan daha fazla yararlanmak konusunda çalışmalarımız olacaktır. Rabbim tüm bu hizmetleri köylerimize kadar getiren devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA