Dumlupınar Kaymakamı Trafik Denetimine Katıldı, Sürücüleri Uyardı

Kütahya
'nın Dumlupınar
Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, trafik denetimine katıldı ve sürücülere uyarılarda bulundu.
Huzurlu parklar ve okul önlerine yönelik yapılan Türkiye
geneli güven ve huzur uygulamalarına katılan Kaymakam Abbasoğu yaptığı açıklamada, "Bütün ülkemizde olduğu gibi Dumlupınar' da trafik ekipleri huzur uygulaması gerçekleştiriyor. Bizde bu denetim çalışmasını, hem yerinde görmek hem de huzur operasyonu ile ilgili sürücüleri bilgilendirmek istedik. Bende bu gün Dumlupınar Kaymakamı olarak Dumlupınar sınırları içerisinde trafik güvenliğine ilişkin uygulama yapan polis memuru, trafik polisi arkadaşlarımızın uygulamasına emniyet müdürümüzle birlikte katıldım. Hem memur arkadaşlarımızın trafik güvenliğine ilişkin uygulamalarını gözlemliyoruz, hem kendimiz bizzat hatırlatmalarda bulunuyoruz. Sürücülerimizle kısa sohbetler yapıyoruz. Bu uygulamalarımız sık sık devam edecek ifadelerni kullandı.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Huzur,Kütahya,Dumlupınar
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:01