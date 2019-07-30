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Dumlupınar Müftüsü için veda yemeği düzenlendi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde görev yapan İlçe Müftüsü Yunus Yüksel'in tayininin çıkması dolayısıyla Kaymakamlık tarafından veda yemeği düzenlendi.

30.07.2019 12:21 Dumlupınar Müftüsü için veda yemeği düzenlendi
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde görev yapan İlçe Müftüsü Yunus Yüksel'in tayininin çıkması dolayısıyla Kaymakamlık tarafından veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen veda yemeğine Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlı, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, Jandarma Komutan Vekili Levent Tarım, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş katıldı.

Kaymakam Abbasoğlu, yemekte yaptığı konuşmada, "İlçe Müftümüz Yunus Yüksel'e Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım faaliyetleri'nde göstermiş olduğu gayretli çalışmalarından ve ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum dedi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Müftü Yunus Yüksel'e bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA

Yunus Yüksel, Kaymakamlık, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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