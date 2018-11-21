Dumlupınar Pancar Kooperatif Tesisleri'ni Kullanıma Açma Çalışmaları

Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesinde uzun zamandır faaliyetleri durdurulan Dumlupınar Pancar Kooperatif Tesisleri'nin tekrar faaliyete geçmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Kurt
, Şube Müdürü Ali Ebey, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Dumlupınar İlçe Tarım Müdürü Fırat Altıntaş
tarafından tesislerde incelemelerde bulunuldu.
Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Ziyarette yapmış olduğumuz istişareler sonucunda tesislerin yeniden kullanıma açılması, Dumlupınar'lı vatandaşlara hizmet etmesi için iş birliği içerisinde gerekli çalışmaları yapma konusunda fikir birliğine vardık. Gerekli çalışmalara kısa süre içerisinde başlamak istiyoruz" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Kütahya,Dumlupınar
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:05