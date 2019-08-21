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Dumlupınar potokolünden Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile bir araya geldi.

21.08.2019 09:56 Dumlupınar potokolünden Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a ziyaret
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Uysal'a,(DPÜ) Dumlupınar Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Kaan Manisa'da eşlik etti.

Görüşmede önümüzdeki yıl öğrenci kabul etmesi için çalışmaların devam ettiği Dumlupınar Meslek Yüksekokulunun son durumu gündeme geldi. Prof. Dr. Kazım Uysal ve Prof. Dr. Kaan Manisa, Dumlupınar MYO'nun şu anki durumunu ve gelecek dönemde hangi çalışmaların yapılacağını Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Akağaç'la paylaştılar. Abbasoğlu ve Akağaç meslek yüksekokulunun en kısa sürede açılması için ilçenin tüm olanaklarını sunmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Görüşmenin sonunda Abbasoğlu ve Akağaç, Prof. Dr. Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular ve Dumlupınar'ın sembollerinden olan Şehit Baba-Oğul Anıtı'nın da yer aldığı bir plaket sundular. Rektör Uysal, Abbasoğlu ve Akağaç'a iyi dileklerinden ve plaketten dolayı teşekkür ederek, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kazım Uysal, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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