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Dumlupınar protokolü Bölge Müdürü Karaçam'ı ziyaret etti

Kütahya'nın dumlupınar İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, İller Bankası Bölge Müdürü Murat Karaçam'ı makamında ziyaret etti.

06.01.2020 08:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:45 Dumlupınar protokolü Bölge Müdürü Karaçam'ı ziyaret etti
'nın dumlupınar İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, İller Bankası Bölge Müdürü Murat 'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette mevcut içme suyu deposunu besleyecek olan sondaj kuyusunun dalgıç pompa ve kablolarının en kısa sürede İller Bankası aracılığıyla tedarik edileceği konularında karara varıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Görüşmede içme sularının kesintiye uğramadan ve kaynak sularının beslenilmesini amaçlayan bu projenin yanı sıra belediyemize mali destek verilmesi ve yenilenebilir enerji projeleri kapsamında olan GES'in (güneş enerji santrali) en kısa sürede sonuçlanması gündeme alındı" dedi.

Ziyaret sonunda Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Akağaç, Bölge Müdürü Karaçam'a Dumlupınar ilçesinin sembollerinden olan Şehit Baba-Oğul Anıtı'nı sundular. - KÜTAHYA

İller Bankası, Dumlupınar, Kütahya, Karaçam, Yaşam

Kaynak: İHA

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