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Dumlupınar protokolünden Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

06.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:09Dumlupınar protokolünden Rektör Uysal'a ziyaret
Kütahya'nın Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'la bir araya geldi.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Uysal'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur eşlik etti.

Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve Başkan Şemsettin Akağaç, Üniversitemizde ve Dumlupınar MYO'da devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Görüşmenin sonunda Uysal, ziyaretlerinden dolayı Abbasoğlu ve Akağaç'a teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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