Dumlupınar Şiiri Sosyal Medyada Büyük İlgi Görüyor

Kaynak: İHA

Dumlupınar şiiri sosyal medyada büyük ilgi görüyorKÜTAHYA - Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinin tanıtımı amacı ile Gazeteci Yazar Yunus Daşdemir'in yazıp okuduğu ve Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından ilçenin tanıtımı için hazırlanan özel tanıtım filmi büyük ilgi görüyor. 4 kişilik ekip tarafından hazırlanan tanıtım filmi sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun, ilçenin tanıtımı için özel yaptırdığı tanıtım filmi büyük ilgi görmeye devam ediyor. Abbasoğlu, şiiri yazan ve okuyan Gazeteci Yunus Daşdemir'e ve çekim ekibine teşekkür ettiğini belirtti.Dumlupınar'ın tanıtımı için el ele çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, "Dumlupınarımızı son yıllarda, ulusal basında, medyada güzel tanıttığımıza inanıyorum. Kaymakamımız Abdulkerem Abbasoğlu ile beraber dahada ileriye yönelik, Dumlupınar'ı bütün dünya ya tanıtmaya çalışıyoruz. Buradan seslenmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı yer burası. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz" dediği nokta tam bu noktadır. Kurtuluş savaşının Baş Komutan Meydan Muharebesi' nin yapıldığı yer bu topraklar. Her karış toprağı Şehit kanıyla sulanmış yerler. Bizim ülkemizde yaşayan, Çanakkale'den Kars'a kadar herkesin Dumlupınar topraklarına sahip çıkmasını ve buraları ziyaret etmesini canı gönülden bekliyoruz. Çünkü burası vatanın en kutsal olduğu yer. Birçok savaşlarımızı bir savunma savaşı olarak vermişiz. Dumlupınar ise tarihin ilk saldırı savaşını verdiğimiz yer. Bu topraklar o kadar kutsal ki Türkiye Cumhuriyeti burada kurtarıldı. Buradan sonra İzmir'e kadar yunan döküldü. Tanıtımları için Kaymakam Beyimize çok teşekkür ediyorum. El ele, el birliği içerisinde ilçemizi tanıtacağız" diye konuştu.