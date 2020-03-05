Dumlupınar: Sonsuza Kadar Filmi

Dumlupınar
: Sonsuza Kadar, 1953 yılında Çanakkale Boğazı’nın derinliklerine gömülen Dumlupınar Denizaltısı'nın hikayesini konu ediyor. 81 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği facia, 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece Dumlupınar Denizaltısı'nın Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında, Naboland adlı bir İsveç yük gemisiyle çarpışması sonucu gerçekleşti. Dumlupınar Denizaltısı'nın hüzünlü hikâyesinin anlatıldığı film
in yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak otururken senaryosunu ise Seda Demirtaş kaleme alıyor.Yönetmen:
Ömer Faruk SorakSenaryo:
Seda DemirtaşFilmin Türü:
TarihOrijinal Adı:
Dumlupınar: Sonsuza KadarYapımcı Firma:
San MedyaYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
100 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
29.10.2020 Dumlupınar: Sonsuza Kadar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.