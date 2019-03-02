Dumlupınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu'nun talimatıyla kurulan, Dumlupınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilk genel kurulunu kaymakamlık toplantı salonunda, üyelerin katılımıyla gerçekleştirdi.Divan Kurulu Üyesi Şaban Türk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ahmet Doğan Kooperatif Başkanı seçildi.Divan Başkanı Şaban Türk, yaptığı konuşmada, "Kooperatifin amacı çiftçilerin, üreticilerin tek başına yapamadıkları tarımsal faaliyetleri ve pazarlamayı daha kolay yapma imkanı sağlayarak birlik ve beraberlikle tarımsal üretim metaryallerini birleştirip, çoklu hisseli, karlı bir tarımsal faaliyet yapmaktır. Aynı zamanda emek ve ürünün gerçek değerini bulmasını sağlamak, maliyetleri düşürüp üretim ve verimi yükseltip tüketicinin korunmasına hizmet eden, her türlü zirai ve ticari faaliyetleri yürütmeyi sağlayan tarımsal bir şirket kuruluşudur" dedi.Türk, "İlçemizin, tarımsal birlik ve beraberliğimizi sağlayan kuruluşa ihtiyacı vardı, kooperatifimizin kurulmasıyla bu ihtiyaç ortadan kalktı, inşallah bundan sonraki süreçte, maliyetlerimizi düşürürerek daha karlı, daha verimli üretimler yaparız İlçemize kooperatifi kazandırmadaki önderliği ve katkılarından dolayı yardımlarını esirgemeyen sayın Kaymakamımız Abdulkerem Abbasoğlu'na' teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA