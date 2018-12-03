Dumlupınar Üniversitesi'nde Söyleşi ve İmza Günü

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:29



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:29

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümünce yazar Ayşe Sarısayın'ın katılımıyla "Babası Behçet Necatigil'i anlatıyor, Çok Şey Yarım Hala" konulu söyleşi ve imza günü düzenlendi.Söyleşide Behcet Necatigil'in çocukluğundan bahseden Ayşe Sarısayın, kendi kitabından örneklerle babasının ince, kibar, içine kapanık usta bir kalem olduğuna değindi.Soru cevap şeklinde devam eden söyleşide gençlere tavsiyelerde bulunan Sarısayın, "Her şey değişiyor ve zorlaşıyor ama siz kendiniz olun, içinizdeki sesi dileyin, sanattan uzak kalmayın. İnsanlığın tek kurtuluşu sanattır. Resmin sanatın büyüsüne kapandığınızda sosyal medyaya daha az vakit ayırırsınız" ifadelerine yer verdi.Sarısayın, "Babanızın hangi şiirini daha çok seviyorsunuz?" sorusuna "Hepsi çocuğum gibi, benim için hepsinin yeri ayrı" dedi.Yılmaz Erdoğan ile yazdığı "Kelebeğin Rüyası" filmi hakkında da bilgiler veren yazar, takip ettiği ve sevdiği yazarlardan bahsetti.Üniversitenin altın anahtarı takdim edilen Yazar Sarısayın, daha sonra kitaplarını imzaladı.(EFE) - KÜTAHYA