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Dumlupınar Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Barış Pınarı Harekatı'nı gönülden desteklediklerini ve Mehmetçiğin yanında olduklarını bildirdi.

12.10.2019 12:27Dumlupınar Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Barış Pınarı Harekatı'nı gönülden desteklediklerini ve Mehmetçiğin yanında olduklarını bildirdi.

Rektör Uysal, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şanlı ordumuz barışı, ülkemizin bütünlüğünü ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlatılan "Barış Pınarı" Harekatını icra etmektedir.Ülkemizin varlığını, birliğini ve dirliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başlatılan, mazlum Suriye halkına terörden temizlenmiş, huzur içinde yaşayabileceği güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Allah İslamiyetin asırlardır bayraktarlığını yapan milletimizin Kahraman Ordusunu muzaffer eylesin" diye konuştu. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Barış Pınarı Harekatı, Kazım Uysal, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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