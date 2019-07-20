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Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun Filmi

Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

20.07.2019 16:54 Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun Filmi
Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun, Dumlupınar denizaltısında yaşam mücadelesi veren 81 kahramanın hikayesini konu ediyor. Can Ulkay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Farah Zeynep Abdullah, Murat Yıldırım, Taner Ölmez, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Can Ulkay
Senaryo: Mert Dikmen
Oyuncular: Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez, Ahmet Rıfat Şungar, Farah Zeynep Abdullah
Filmin Türü: Tarih
Orijinal Adı: Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun
Yapımcı Firma: Dijital Sanatlar
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 17.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com
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