Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun Filmi

Dumlupınar
: Vatan Sağ Olsun, Dumlupınar denizaltısında yaşam mücadelesi veren 81 kahramanın hikayesini konu ediyor. Can Ulkay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film
in oyuncu kadrosunda Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Farah Zeynep Abdullah, Murat Yıldırım, Taner Ölmez, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Can UlkaySenaryo:
Mert DikmenOyuncular:
Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez, Ahmet Rıfat Şungar, Farah Zeynep AbdullahFilmin Türü:
TarihOrijinal Adı:
Dumlupınar: Vatan Sağ OlsunYapımcı Firma:
Dijital SanatlarYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeVizyon Tarihi:
17.01.2020Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.