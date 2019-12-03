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Dün akşam Ankara'da konser veren Taner Ölmez, halay performansıyla herkesi mest etti

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, dün akşam Barabar adını verdikleri müzik grubuyla Ankara'da konser verdi. Hayranlarının coşkusuyla kendinden geçen Ölmez, halay çekip kurtlarını döktü.

03.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:03

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümden itibaren muhteşem yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakan Taner Ölmez, içinde kendisinin de yer aldığı Barabar Grup ile dün akşam 'da konser verdi. Ölmez'in konserdeki eğlenceli anları sosyal medyada da gündem oldu.

RİNGO RİNGO ŞİŞELERİ SÖYLEDİ

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra bir müzik grubunda yer alan ve şarkılar söyleyen Taner Ölmez, dün akşam Ankara'da sevenleriyle buluştu. Konserde 'Ringo Ringo Şİşeler' gibi çeşitli şarkılar söyleyen Ölmez, halay performansıyla da hayranlarından tam not aldı.

DANSLARIYLA HAYRAN BIRAKTI

Doktor dizisinde savant hastası olan bir cerrahi asistanı oynayan Taner Ölmez, konserindeki performansıyla herkesi şaşkına çevirdi. Aslen Tuncelili olan yakışıklı oyuncu, danslarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Dün akşam Ankara'da konser veren Taner Ölmez, halay performansıyla herkesi mest etti

Taner Ölmez, Mucize, Ankara, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
AASLI:adamsın
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VEZIRR:INSALLAH 100 TL ZAM YAPARLAR ASGARI UCRETE . . . SON SECIMDE GORDUKKI INSANLAR BU PARALARA GEÇİNEBILIYOR . . DAHA BETER OLUN
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RACO:asgari ücretle ilgili hiç bir söz hakları olmamasına rağmen sendikaların isteklerini yazıp çizip duruyorsunuz 1 ay boyunca 2600 tlle 3200 tller havada uçacak aralığın son haftası 150-200 tl hükümet zam yapacak ve oturacaz aşşağı:)))))anlamadığım son söz hükümetteyken bu sendikaların istekleri niye böyle önemliymiş gibi haber yapılıyo :)))isterse 10 bin tl olsun desinler onların dediği olmuyoki hükümet ne derse o oluyo:)))
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22 1
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HELLOKÜBRA_:amaç halkın tepkisini ölçmek :) ortaya söylentileri atıyorlar. tepkiye göre belirleniyor. 2570 olacağını sanmıyorum. olsa neye yarar. 1 yıldır her yerden zammı yediriyorlar. asgariye zam gelir akabinde herşeye tekrar zam gelir. kısa süreli halkı kandırmaca :)
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4 1
YERSEN:danışıklı dövüş bunlarınki zaten sendika işçinin yanında görünüp işçinin cebinden çalacak herkes yolunu bulacak böylece kimse kimsenin ayağına basmayacak maksat ülkede işçi işveren beraber asgari ücreti belirledik havası vermek demokrasi var demek ama herşey sözde tabi varmı var yersen:)))
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0 0
RUHSUZ:sendikalarda bu ülkenin yiyicilerinden sadece bir kısmı el birliğiyle ülkeyi talan ediyolar işte, görüntüde var ama sözlerinin hiçbirinin yaptırım gücü yok değişik bir ülkeyiz vesselam herkes bir yol tutturmuş gidiyo herkes bi yere kapağı atmış düzenini kurmuş dalgasına bakıyo
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SELAMİ ÇEŞME:ALLAH BU DİZİYE ARKA SOKAKLAR ÖMRÜ VERSİN AMİN
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