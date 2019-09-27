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Dün akşam evlenen Ebru Şallı'nın tektaşının büyüklüğü herkesi şaşkına çevirdi

Eski manken Ebru Şallı, dün akşam iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile nikah masasına oturdu. Şallı'nın parmağındaki büyük tektaşı ise herkesin dikkatini çekti.

27.09.2019 09:27

Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş dün gece Çırağan Sarayı'nda, evlendi. 50 kişinin katıldığı düğünde dikkati çeken ise Ebru Şallı'nın parmağındaki yüzük oldu.

50 KİŞİLİK DÜĞÜNLE EVLENDİ

Ebru Şallı Cengiz Abazoğlu'nun özel tasarım olarak hazırladığı gelinlik giyerken Uğur Akkuş'un damatlığı Tom Ford'dan özel dikildi. Şallı, sosyal medya hesabı üzerinden düğüne dair fotoğraflar paylaşarak takipçilerini mutlu etti.

TEKTAŞI DİKKAT ÇEKTİ

Sade bir törenle dünya evine giren Ebru Şallı'nın düğün fotoğraflarında en dikkat çeken ayrıntı ise parmağındaki tektaş yüzük oldu. Şallı'nın yüzüğünün değeri ise henüz bilinmiyor.

Dün akşam evlenen Ebru Şallı'nın tektaşının büyüklüğü herkesi şaşkına çevirdi

Çırağan Sarayı, Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Manken, Magazin

YORUMLAR(8)
PEHH:görende 18 lik kız sanar, nasılda beyaz gelinlikle masum poz vermiş
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DJ BORİS BREJCHA:EBRU PARAYI SEVİYOR . İLK KOCASI DA ÇİRKİNİ AMA PARA VARDI , BU DA ÇİRKİN AMA PARA VAR.
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DOĞRUSU:Ayrılık ne zaman hayırlısı paraya bak be
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İŞÇİ:şu kuyumcunun adresini ver hayrına yahu
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AVNİ:Aslım biz ne zaman evleniyoruz
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ONUR:geçen gün çeyrek aldım tanıdık kuyumcudan maaşı alınca 2 taksit halinde ödeyecem buda hayat oda hayat
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MEKANIN SAHİBİ:Ahhh ahhh bu paranìn gòzù kòr olsun....ali avaz ne derdi para parayì çeker parasì olmayan burnunu çeker
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ALİ:1 tek taşa bakarmış ebru şallı ile evlenmek.
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