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Dün akşam evlenen Selin Ciğerci, soyadını Çıra olarak değiştirdi

Dün akşam futbolcu Gökhan Çıra ile görkemli bir düğünle evlenen sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci'nin ilk işi Instagram'daki adını değiştirmek oldu. Ciğerci, sosyal medyadaki adını Selin Ciğerci Çıra olarak değiştirdi.

29.10.2019 08:02

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, uzun zamandır birlikte olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile dün akşam İstanbul'daki 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen düğünle evlendi. Ciğerci, düğünden sonra ilk iş olarak sosyal medya hesabından soyadını güncelledi.

EVDEN ALTIN KEMERLE ÇIKTI

Düğün öncesi baba evinden davul ve zurna ile ayrılan Selin Ciğerci'ye babası, gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer taktı. Ciğerci bu anları da sosyal medya hesabından anbean paylaşmayı ihmal etmedi.

SOYADINI HEMEN DEĞİŞTİRDİ

Metrelerce kuyruğu olan kilolarca ağırlıkta bir gelinlik giyen Selin Ciğerci, düğün sonrası Instagram hesabından tüm detayları paylaştı. Nikah cüzdanını eline alan Ciğerci'nin ilk işi de soyadını değiştirmek oldu. "Oh sonunda" notuyla paylaşım yapan Selin Ciğerci, adını "Selin Ciğerci Çıra" olarak değiştirdi.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra dünyaevine girdiSelin Ciğerci ile Gökhan Çıra dünyaevine girdi

Dün akşam evlenen Selin Ciğerci, soyadını Çıra olarak değiştirdi

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin


YORUMLAR (30)
TLKDGN:ERKEK ERKEKLE EVLENİYOR NE GÜNLERE KALDIK
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YASİN ÖZ:ALLAHIN KAHHAR İSMİYLE AZABI ÜZERİNİZE OLSUN. . KAFİRLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM. . insanoglu nekadar az şükrediyor. . .
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FURKAN:ve 2 ay sonra boşanıyorlar. . .
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ILKAY BATUR:Eğlencenize bakın şimdi siz sonunda Lut kavmi gibi helak olacaksiniz
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ILKAY BATUR:Eğlencenize bakın siz şimdi elbet birgün Lut kavmi gibi helak olacaksınız.
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ZİYAA:Allah cezanızı verecek. Çıra gibi yanacaksınız Ahiret''te.
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KAMİL:devlet pembe kimlik verdikten sonra sana laf söylemek düşmez dangalak
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DELİDİR AMA!:Ya abi, vay ciğercinin ciğerini sileyim . Ciğerim yanıyor . Allah aşkına ne güncel haberlerde , ne dünya , ne haberlerde , ne magazinde , kuruluşunun 96. yılını kutladığımız CUMHURİYET bayramımızdan bir kıymık haber yok . Üzüntüyle kınıyorum ve CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN diyorum. . .
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YORUMCU:Bu kadınmıdır adammıdır bilmiyorum ama bunu alan adamın adamlığından şüphe ediyorum. Çok güzel örnek oluyorsunuz topluma çok.
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AYLİN:Aynen ben de şüphe ediyorum. Erkek tarafı düğüne gitti mi acaba? Bunu da merak ettim...
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