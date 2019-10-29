Dün akşam evlenen Selin Ciğerci, soyadını Çıra olarak değiştirdi

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, uzun zamandır birlikte olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile dün akşam İstanbul'daki 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen düğünle evlendi. Ciğerci, düğünden sonra ilk iş olarak sosyal medya hesabından soyadını güncelledi.

EVDEN ALTIN KEMERLE ÇIKTI

Düğün öncesi baba evinden davul ve zurna ile ayrılan Selin Ciğerci'ye babası, gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer taktı. Ciğerci bu anları da sosyal medya hesabından anbean paylaşmayı ihmal etmedi.

SOYADINI HEMEN DEĞİŞTİRDİ

Metrelerce kuyruğu olan kilolarca ağırlıkta bir gelinlik giyen Selin Ciğerci, düğün sonrası Instagram hesabından tüm detayları paylaştı. Nikah cüzdanını eline alan Ciğerci'nin ilk işi de soyadını değiştirmek oldu. "Oh sonunda" notuyla paylaşım yapan Selin Ciğerci, adını "Selin Ciğerci Çıra" olarak değiştirdi.