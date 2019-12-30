Ünlü şarkıcı Deniz Seki, konserinde sahneden düştü

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, cumartesi akşamı bir otelde hayranlarıyla buluştu. Peş peşe sevilen şarkılarını okuyan Seki, bir ara dikkatsizliğinin kurbanı olarak sahneden düştü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YARDIMINA KOŞTU

Sesiyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarıyla da hafızalarımıza kazınan aşk şarkılarının efsane ismi Deniz Seki, önceki akşam verdiği konserde talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söyleyerek sahnede yürüyen Seki, platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü. Çalışanlar ve konuklar bir anlık korku yaşasalar da Seki kısa sürede yardımlarla ayağa kaldı. Durumu iyi olan şarkıcı, konsere kaldığı yerden devam etti. Konserine devam eden Seki, düşmesi hakkında "Nazar değdi" dedi.

"HALA BİRAZ AĞRIM VAR"

Sahneden düşmesiyle ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Deniz Seki, "Öncelikle herkese iyi haftalar ve şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Cumartesi gecesi gerçekleştirdiğimiz sahnemizde bir iş kazası geçirip düştüm. Beni merak eden, soran, yazan herkese sonsuz teşekkür ederim. Çok şükür korkulacak bir şey yok. Hala biraz ağrım var ama nazar çıktı diyelim" dedi.