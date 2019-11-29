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Dün ameliyat olan akademisyen, evinde ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Murat Tosun (54), evinde ölü bulundu.

29.11.2019 21:21 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:21Dün ameliyat olan akademisyen, evinde ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Murat Tosun (54), evinde ölü bulundu. Tosun'un epilepsi hastalığının bulunduğu ve dün katarakt ameliyatı olduğu öğrenildi.

AFSÜ Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Murat Tosun'dan alamayan mesai arkadaşları şüphelenerek durumu polise bildirdi. Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki apartmanda oğluyla birlikte oturan Tosun'un evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılıktan alınan izinle eve giren ekipler, yatak odasında Murat Tosun'u hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Murat Tosun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tosun'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DÜN AMELİYAT OLMUŞ

Öte yandan, Prof.Dr. Murat Tosun'un epilepsi hastalığının bulunduğu ve dün dün katarakt ameliyatı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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Kaynak: DHA

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