Haberler » Magazin » Dün evlenen Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile meyhanede dansöz oynattı - Magazin

Dün evlenen Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile meyhanede dansöz oynattı

Sevgilisi Kemal Ayvaz ile dün nikah masasına oturan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, dün akşam eşi ve yakın dostlarıyla meyhanede kutlama yaptı. Çift, kutlamalarında dansözü masa çıkartarak para taktı.

19.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:30

Fenomen gelin adayı Gürdal, bir süredir fotoğrafçılığını yapan Kemal Ayvaz ile dün nikah masasına oturdu. Nikah sonrası meyhaneye giderek kutlama yapan çift, sonrasında dansöz çağırarak göbek attı.

MEYHANEDE KUTLAMA YAPTILAR

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, dün kuaför salonunda fotoğraf paylaşarak evleneceğini duyurdu. Ailelerinin katıldığı nikah töreniyle evlenen Hanife, sonrasında bir meyhanede eğlence yaptı. Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz, Instagram hesabından "Bekarlığa veda partim" notuyla bir dansöz videosu paylaştı.

HANİFE DANSÖZE EŞLİK ETTİ

Yakın zamanda önce başörtüsünü çıkaran Hanife ise masaya çıkarak göbek atan dansöze eşlik etti. Çiftin alkollü mekandaki kutlama görüntüleri ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

"HANİFE AYVAZ DİYECEKSİNİZ"

Hanife Gürdal, nikah sonrası eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Hanife Ayvaz diyeceksiniz" dedi. Ayvaz ise Gürdal ile olan fotoğrafını hikaye kısmından paylaşmakla yetindi.

Apar topar nikah masasına oturan Hanife GürdalApar topar nikah masasına oturan Hanife Gürdal'dan dikkat çeken paylaşım: Hanife Ayvaz diyeceksiniz

Ani bir kararla nikah masasına oturan Hanife GürdalAni bir kararla nikah masasına oturan Hanife Gürdal'ın göğüs dekoltesi tepki çekti

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendiFenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendi

Hanife GürdalHanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz kimdir? Hanife Gürdal kiminle evlendi? Hanife Gürdal kimdir? Kemal Ayvaz kimdir?

Dün evlenen Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile meyhanede dansöz oynattı

Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz, Hanife, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
NEVA: Evlenene mutluluklar dilerim, çocuğu olana güle güle büyüt derim ama bu kıza evliliği uzun sürmez , bosanir diyorum. . Keşke birazcık eğitime yonelseydi. Hanife yarım kalan eğitimine devam ediyor diye bir haber duysaydik.
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: ADAM DA PEPE YE BENZİYOR GEVŞEK
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ORHAN BABA: bu tarz hayatlara yazıklar olsun
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
PAŞALI: Hanife kocasıyla 6 ay evden dışarı çıkmaz.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
NE BU...: bu neeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADMAN: Ben ayirt edemedim hangisi hanife.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
KUZEY: sıkıntılı insanlarsınız vesselam.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FT.: bu kadını takip eden net salaktır.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:41   "Lal Hayal" İzmir'de - Magazin
17:39   Alişan-Buse Varol çifti yeni yılda Ankara'da - Magazin
17:39   Musa Eroğlu, kemençe ile bağlamayı buluşturdu - Magazin
17:21   Yerli yazarlar 20 bin tiyatrosevere ulaştı - Magazin
17:21   "Troya aşığı" Alman profesörün kitapları genç arkeologlara ışık tutuyor - Magazin
16:53   Çağla Şıkel'den takipçisinin 'Kırbaç fantezisi' sorusuna esprili yanıt: O sizin fanteziniz - Magazin
16:40   Ünlü şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani evleniyor! Nikah tarihleri belli oldu - Magazin
16:12   Dün evlenen Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile meyhanede dansöz oynattı - Magazin
15:48   Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebekleri Karan'a 1 milyon TL'lik reklam teklifi geldi - Magazin
15:12   Demet Akalın'ın dava ettiği icra memuru beraat etti - Magazin
19.12.2019 17:59:01