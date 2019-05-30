Dün hakim, bugün patron! Bu kadar da olmaz

İstanbul Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler ise duruma seyirci kaldı. Sosyal medyada da çok tepki çeken görüntünün ardından mekan sahibi gözaltına alındı.

Olay, Nisan ayında Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Ş. tarafından darp edildi.

"Beni görünce ayağa kalkacaksınız" diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Ş. çevrede bulunan diğer personellerin gözü önünde çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Bu saldırı sırasında mekanda bulunan güvenlik görevlileri ve çalışanların bir süre olayı izlemesi ise şaşkınlığa neden oldu. Mekanın içinde başlayan darp, daha sonra mekanın dışına da yansıdı. Gaye Akıl'ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre iş yeri sahibi, "Bir daha buraya gelirseniz, sizi öldürürüm, ayaklarınızı kırarım" diye tehditler savurarak çalışanları dışarı çıkardı. Daha sonra Enver isimli çalışanı tokatlayarak mekanın önünden kovdu.

Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye Akıl patronundan şikayetçi oldu. Akabinde hastaneye götürülen Akıl, darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı. Sosyal medya hesabından görüntüleri yayınlayan Akıl, kamuoyundan destek istedi.

Daha önce aynı mekanda güvenlik görevlileri tarafından üniversite öğrencileri darp edilmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntülerin çıkmasının ardından eğlence mekanı sahibi Şahin Ş. bu sabah gözaltına alındı. Şahin Ş.'nin gün içinde adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ETEK ÖLÇEN HAKİM

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davası duruşmada hakim Mehmet Yoylu ile avukat arasında 'etek boyu' tartışması yaşanmıştı. HSK, konuyla ilgili soruşturma başlatmış ve hakim görvden uzaklaştırılmıştı.

Tutanaklara da yansıyan olay şöyle yaşanmıştı:

Kadın avukat Tuğçe Çetin beyanda bulunacağı sırada, mahkeme hâkimi Mehmet Yoylu, avukatın etek boyunun dizinden 15 santimetre yukarda olduğunu ve bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı davrandığını savundu. Mahkeme hâkiminin konu hakkında fikrini sorduğu davacı avukatı Dorukcan Davutoğlu "Özgürlük alanı ile ilgilidir. Müdahale edilmemesi gerekir" cevabını verdi. Hâkim daha sonra adliyenin yazı işleri müdürünü duruşma salonuna çağırdı ve ona da etek hakkında fikrini sordu. Mahkeme hâkimi daha da ileri giderek avukatın eteğinin fotoğraflanmasını istedi. Avukat Tuğçe Çetin ise bunu reddetti. Tüm bu ifadeler ise tutanağa geçti. Duruşma bitiminde ise hâkim Yoylu, davacı avukatı Davutoğlu'na "Ankara Barosu avukatına küpe yakışıyor mu?" dediği öğrenildi. Davutoğlu, "Hâkime 'ne diyorsunuz' diyebildim sadece. Şoka girdim" ifadelerini kullandı.