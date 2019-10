"Dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumlar"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye 'yi tarih sahnesinden silmek isteyenlerin hiçbir zaman emellerinden vazgeçmediğini belirterek, "Her karış toprağı şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanan vatanımıza göz dikenler, milletimizi parçalamak isteyenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur." dedi.Erbaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Camisi'nde cuma hutbesini irat etti."Gün, birlik ve dayanışma günüdür" başlıklı hutbede, Türk milletinin nice badirelerden geçtiğini hatırlatan Erbaş, şöyle konuştu:"Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenler, hiçbir zaman bu emellerinden vazgeçmedi. Ancak her karış toprağı şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanan vatanımıza göz dikenler, milletimizi parçalamak isteyenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Zira bizleri düşmanlarımıza karşı muvaffak kılan muazzam bir gücümüz vardır. Bu gücümüz; Allah'a olan sarsılmaz imanımız, din-i mübin-i İslam'a olan gönülden bağlılığımız, vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza olan sevdamızdır.""Karanlık oyunları feraset ve basiretiyle bozacaktır"Erbaş, kahraman Türk milletinin daima barışın temini, güven ortamının inşası için çaba gösterdiğini vurguladı.Türlü hile, desise, plan ve tuzaklarla Türk milletinin varlık, beka, istiklal ve istikbalinin hedef alındığını aktaran Erbaş, "Kahraman milletimiz hiç kimsenin toprağına göz dikmemiş, ancak kendi vatanına göz dikenlere, iman dolu göğsünü siper etmiştir. Vatanını çiğnetmemiş, bayrağını indirtmemiş ve ezanlarını dindirtmemiştir. Karanlık oyunları feraset ve basiretiyle bozacaktır. Dün olduğu gibi bugün de çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi, mağdurların ve mültecilerin ümidi olmaya devam edecektir." diye konuştu.Bugünün dünyasının, karanlık tuzakların kurulduğu bir yer haline getirildiğini belirten Erbaş, milletin her bir ferdinin, yeryüzünde kötülüğün son bulup iyiliğin hakim olması için çaba göstereceğini bildirdi."Gönüllerimizi iman kardeşliğiyle kenetlemeye devam edelim"Türklerin hürriyet, bağımsızlık, izzet ve şerefinden asla taviz vermeyeceğine işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:"Vatanımıza ve mukaddesatımıza, birliğimize ve beraberliğimize yönelik saldırılara her türlü fedakarlığı göstererek karşı dururuz. Bu cennet vatanımızın bir karış toprağını bile asla düşmana teslim etmeyiz. O halde, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Gönüllerimizi iman kardeşliğiyle kenetlemeye devam edelim. Terörü, fitne ve fesadı körüklemek isteyenlere karşı uyanık olalım. Azmimizi, muhabbetimizi, birliğimizi, dirliğimizi zedeleyecek her türlü söylem ve eylemden uzak duralım."Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na değinen Erbaş, şunları kaydetti:"Ya Rabbi; izzet ve onurumuza, istiklal veistikbalimize kastedenlere, varlığımıza vevatanımıza göz dikenlere fırsat verme. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru,bölgemizin barış ve selameti için sefere çıkankahraman ordumuza yardım eyle. Askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi hertürlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle. Fesadıve terörü ortadan kaldırmak için, ihanet edenlerle mücadele etmek için Barış Pınarı Harekatı ile yola çıkan şanlı ordumuzu nusretinle ve kudretinle muzaffereyle Allah'ım."