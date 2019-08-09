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Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini dün anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi. Önceki akşamda hastanelik olan çift, boşanma sonrası yine rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

09.08.2019 10:48
Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu

2014 senesinde dünya evine giren sürekli haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan dün boşandı. Birlikte Beykoz Adliyesi'ne gelen çift, anlaşmalı olarak boşandı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları, geçtiğimiz Çarşamba günü Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığını duyurdu. Çıkan haberlerin ardından Serdar Ortaç, MS hastalığında dolayı Chole ise mide rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

"BUGÜN BOŞANDIK, AKŞAM YİNE FENALIK GEÇİRDİ"

Dün tek celsede boşanan çiftten Chloe Loughnan, bugün sabaha karşı yine hastanelik oldu. Midesinden rahatsızlanan eski eşi Chloe'nin yanında olan Ortaç, şunları söyledi: "Allah ne isterse o olur, kader bu. Ben eski hanımdan daha iyiyim. Bugün boşandık akşam yine fenalık geçirdi. O bana hanımlık yapmış düşmanım değil. Asıl burada olmazsam adam değilim. Çok salgın var eski eşim rahatsızlandığı için geldik. Şu an tedavi altında durumu iyi serum takılı dinleniyor."


Beykoz Adliyesi, Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Kanal D, Magazin

Kaynak: Diğer

YORUMLAR (2)
MUSTAFA: Gayet medeni bir tavır. .
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ADINIZI YAZIN: başka habermi yok ne bu ya
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