Dündar Arı Sütü, markalaşma yolunda

Dündar marka ismiyle arı sütü üretimi yapan kadın girişimci Hacer Dündar, 5 bin metrekarelik ilk tesis yatırımını Haziran'da tamamlamayı hedeflediklerini kaydederek firma olarak önümüzdeki süreçteki en büyük hedeflerinin markalaşma çalışmaları olduğunu kaydetti.

Kaynak: Dunya.com