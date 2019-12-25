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Dündar: "Balkanlar'da Gönül Köprüleri Kuruyoruz"

Makedonya'nın Üsküp kentinden fikir alışverişinde bulunmak için gelen 21 kişilik heyet, Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerini büyük bir beğeniyle inceledi.

25.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:32 Dündar:

Kurucusu Belediyesi olan PE "Communal Hygiene" (Kamu Kuruluşu "Toplumsal Hijyen") ekibi, Belediyesi'nin projelerini yakın takibe aldı. Yabancı konuklara belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi'nin 850 bini aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "Hizmetlerimizi 136 mahallemizin en uç noktasına kadar eşit olarak götürmeye çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler sadece Osmangazi'ye değil Bursa'ya değer katıyor. Bunun yanı sıra Balkanlar'a da desteğimizi esirgemiyor, gönül köprüleri kuruyoruz. Kuzey Cumhuriyeti'nin belediye alanındaki en büyük şirketlerden biri olan Communal Hygiene ekibini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Birlikte belediyemizin projelerini inceleyerek, değerlendirmelerde bulunduk. Misafirlerimize fayda sağlamasını diliyorum" dedi.

Makedon heyet ilk olarak Osmangazi Belediyesi Personel Anonim Şirketi'ni (OSPERAŞ) ziyaret ederek, personel ile fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra Osmangazi Belediyesi'nin çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak adına hayata geçirdiği Katı Atık Getirme Merkezi'ni gezen yabancı misafirler, projenin tüm belediyelere örnek olabileceğini söyledi. Son olarak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen Makedon heyet, Bursa'nın fethinin 3 boyutlu olarak tasvir edildiği panoramik resmi hayranlıkla inceledi.

Osmangazi Belediyesi'nin projelerini ilham verici olduğunu belirten Communal Hygiene ekibi, kendilerini Bursa'da en güzel şekilde ağırladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve belediye yetkililerine teşekkür etti.


Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Makedonya, Üsküp, Güncel

Kaynak: Bültenler

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