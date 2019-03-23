Dündar: "Bunlar Baharı Göremeyecekler"

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 31 Mart'ın cumhur ittifakının zafer günü olacağını, Türk milletinin yeniden şaha kalkacağını söyledi.31 Mart seçimleriyle birlikte "ustalık" dönemine hazırlanan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Osmangazi'deki 136 mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Dündar, milletin tercihinin yine cumhur ittifakı yönünde olacağını gördüklerini belirtti.Başkan Dündar, seçim çalışmaları çerçevesinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen mitingde binlerce kişiye seslendi. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı mitingde meydanı dolduran binlerce kişi büyük coşku yaşadı.Seçim çalışmalarında sahada sadece cumhur ittifakını gördüklerini ifade eden Dündar, "Diğer adayları meydanlarda göremiyoruz. Şimdi, iki lider Bursa'da bir araya gelmek istemişler. Daha öncede birkaç kez Bursa'ya geldiler. Salondan dışarı çıkamadılar. Meydan dolu görünsün diye küçük bir yer arıyorlarmış. Daha önce Bağlarbaşı'na geldiler. Kendilerince miting yaptılar. Kimse yoktu meydanda. Ama cumhur ittifakının gücünü, coşkusunu meydanlarda, her yerde görüyoruz. Biz, Osmangazi'de 136 mahallemizde 8 bin 830 sokağımızdayız. Vatandaşımızla, hemşehrilerimizle el ele gönül gönüleyiz. İnsanımızın gözleri ışıl ışıl parlıyor. 31 Mart, zafer günü, Cumhur İttifakı diyor, Mustafa Dündar diyor, Alinur Aktaş diyor. Cumhur İttifakı'nın kalesi Osmangazi'dir" dedi.Vatandaşa hiçbir zaman ideolojik yaklaşmadıklarını, herkese hizmet götürdüklerini vurgulayan Dündar, "Hizmetlere devam edeceğiz. Projelerimiz vardı yaptık, devamı gelecek diyoruz. Diğerleri, yapacağız-edeceğiz diyor. Bunlar baharı da göremeyecekler. 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni açtık. Bütün dünya Bursa'yı, Osmangazi'yi gördü. O günden beri 23 açılış ve temel atma töreni yaptık. İşte hizmet ortada. 31 Mart'ta cumhur ittifakının, AK Parti'nin MHP'nin, Mustafa Dündar'ın burçlara bayrağa dikmeye doğru adımları. 31 Mart'tan sonra inşallah yeni kurdelalar keseceğiz" diye konuştu.Bu seçimlerin birlik ve beraberlik seçimleri olduğunu kaydeden Dündar, "1326'da olduğu gibi milletin yeniden şaha kalkacağı seçimler. Tarihte olduğu gibi Türk milletinin şaha kalkışına yine Bursa. Osmangazi omuz verecek. Bu dava, yine ümmete hizmet edecek. Yeni Zelanda'dan bizlere ses verenlere cevap verecek. Yumruk gibi kafalarına inecek Allah'ın izniyle" dedi. - BURSA