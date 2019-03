Dündar'dan Dağ Köylerine Ziyaret

Kaynak: İHA

Cumhur ittifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar , Doğancı, Uluçam ve Mürseller mahallelerinin sakinleri ile bir araya geldi. Büyük bir coşku ile karşılanan Dündar, "Vatandaştan aldığımız vergilerin her kuruşunu hizmet olarak halka sunduk" dedi. Osmangazi Belediyesi 'nin sorumluluk alanına girmesinin ardından birçok hizmetin adresi olan köylere gezilerini sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dağ köylerini ziyaret etti. Doğancı, Uluçam ve Mürseller köylerine giden Dündar, gittiği her köyde olduğu gibi bu köylerde de sevgi gösterileri ile karşılandı.Ziyaretlerine ilk olarak Doğancı Mahallesi ile başlayan Dündar, köy meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinlerinin sıkıntılarını ve taleplerinin dinleyen Dündar, fikir alışverişinde bulundu. Seçimlerde başkana destek sözü veren Doğancı sakinleri Dündar'ı dualar ile uğurladı. Uluçam ve Mürseller Mahallelerine yaptığı ziyaretlerde mahalle meydanındaki kıraathanelerde vatandaşlar ile bir araya gelen Dündar, yeni dönemde yapmayı planladıkları hizmetlerini anlattı.Osmangazi sınırları içerisinde yer alan 27 köyün 2014 yılında çıkarılan Bütünşehir Yasası'nın ardından mahalle statüsüne geçerek Osmangazi Belediyesi'nin sorumluluk alanına girdiğini hatırlatan Dündar, "Bizler 2014 yılından önce sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen her yıl gerçekleştirdiğimiz Osman Gazi 'yi Anma ve Bursa 'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz köy kınası ve düğünü ile köylerimize çeşitli hizmetler götürdük. Sorumluluk alanımıza girmesiyle birlikte de yatırımlarımızı daha da hızlandırdık. Köylerimize park ve spor sahaları inşa ettik. Hizmet binaları ve meydanlar yaptık. Köylerimizin yollarını yeniledik. Köylerimiz artık herkesin yaşamak isteyeceği yerler oldu. İnsanlar şehrin stresinden uzaklaşmak istediklerinde köylere kaçıyor. Yatırımlarımızla birlikte cazibe merkezi olan köylerimizde şehre göç durdu diyebiliriz. Artık insanlar şehirden köye göç ediyorlar. Bu da bizim köylerimiz için ne kadar önemli çalışmalara imza attığımızı gösteriyor" diye konuştu.Dündar, yeni dönemde yapmayı planladıkları hizmetler hakkında da konuşarak, "Biz Türkiye 'nin 4'üncü büyük belediyesiyiz ve bu büyüklüğe layık olarak 1936 projeyi hayata geçirdik. Kentsel dönüşümden, spora, eğitimden tarihi mirasa, parklardan meydanlara kadar her alanda hizmetler yaptık. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Biz toplamış olduğumuz verginin her kuruşunu hizmet olarak vatandaşımıza sunuyoruz. 10 yıllık dönemde Osmangazililerin kaynağını en etkili şekilde kullanarak yatırımlarımıza yansıttık. Hizmetlerimiz 'en'lerle dolu. En büyük hizmeti, en büyük bütçeli işi, en büyük hacimli işi biz yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde de yapacağız" dedi. - BURSA