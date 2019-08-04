Haberler» genel» Haber

Dündar'dan Erdoğan'a meydan müjdesi

Dündar'dan Erdoğan'a meydan müjdesiBURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Osmangazi Meydanı'nda çalışmaların başladığı müjdesini verdi.

04.08.2019 21:22
Dündar'dan Erdoğan'a meydan müjdesi
Dündar'dan Erdoğan'a meydan müjdesi
BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Osmangazi Meydanı'nda çalışmaların başladığı müjdesini verdi.
Dev yatırımların açılışı için Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılışının ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne geçti. Erdoğan, hastane girişinde kendisini karşılayanlar arasında yer alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a "Osmangazi'de ne var ne yok ?" diye sordu. Bunun üzerine Dündar, " Şehrin merkezindeki Osmangazi Meydanı'nın temelini atıyoruz. Yüklenici firmaya yer teslimini yaptık, çalışmalar başladı" şeklinde bilgi verdi.
Dündar, temel atma töreni için Erdoğan'ı Bursa'ya bir kez daha davet etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanı, Osmangazi, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
21:27   Kumluca'daki boğa güreşleri nefes kesti
21:22   Dündar'dan Erdoğan'a meydan müjdesi
20:56   Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı
20:04   İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi makam aracıyla gerçekleştirdi
19:36   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunu kendi kullandığı makam aracıyla test etti
19:30   Bursa'da tarihi gün
19:19   Balıkesir'de otoyolun açılışını Binali Yıldırım yaptı