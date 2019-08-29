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Dündar'dan işyeri yanan esnafa ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde meydana gelen yangında işyeri zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

29.08.2019 15:32 Dündar'dan işyeri yanan esnafa ziyaret

Tarihi çarşıda önceki gün meydana gelen yangında Cüneyt Altıkardeşler'e ait manifatura mağazasının çatı katı alevler içinde kaldı.

İtfaiye ekipleri ve çarşı esnafının müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle maddi hasarın oluştuğu mağaza, Osmangazi Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yangında zarar gören mağazayı ziyaret etti. Dündar, işyeri sahibi Cüneyt Altıkardeşler ve çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Dündar, ayrıca ocak bölümünde yangın meydana gelen Atatürk Caddesi'ndeki meşhur kebapçıyı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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